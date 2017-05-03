أخضر براعم المبارزة يحرز ذهبية دولية تركيا

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جدة ـ البلاد

أنهى المنتخب الوطني للمبارزة للبراعم مشاركته، في البطولة الدولية للبراعم، التي اختتمت في مدينة أنطاليا التركية ، بحصوله على أربع ميداليات؛ حيث حقق سعود الرشيد الميدالية الذهبية في سلاح الشيش تحت 11 سنة، وحصل زميله محمد راغب على الميدالية البرونزية في المنافسة ذاتها. لتضافا إلى الميداليتين البرونزيتين اللتين حققهما محمد الزهراني في سلاح المبارزة تحت 13 سنة، وحسن عابد في السلاح ذاته تحت 11 سنة. وحل المنتخب الوطني في منافسات سلاح المبارزة ( فرق) في المركز الخامس، فيما جاء سابعا في منافسات سلاح الشيش.

الجدير بالذكر أن البطولة شارك فيها 1900 لاعب، من 10 دول على مستوى العالم، في فئتي تحت ١١ سنة، وتحت ١٣ سنة.