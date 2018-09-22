أخضر ناشئي اليد يسعى للتأهل لمونديال مقدونيا

عمان- وكالات

يبحث منتخبنا الوطني لكرة اليد لدرجة الناشئين، عن التأهل الأول إلى مونديال كأس العالم عام 2019م ؛ عندما يواجه منتخب الصين تايبيه اليوم، في الجولة الثالثة من الدور الرئيس للبطولة الآسيوية الثامنة للناشئين، المقامة منافساتها في مملكة الأردن، على صالة الأميرة سمية بنت الحسن، والمؤهلة للعب في بطولة كأس العالم بمقدونيا 2019م ،

ويطمح المنتخب السعودي الناشئ في تحقيق الانتصار والظفر بإحدى البطاقات الأربع المؤهلة للعب في كأس العالم 2019م، حيث يمتلك نقطة واحدة في رصيده جمعها من تعادله مع منتخب إيران في مباراته الأولى بالدور الرئيس للبطولة الآسيوية.

ويتوقع أن يحمل لقاء الأخضر والصين تايبيه الإثارة والندية، خصوصاً وأن الفرصة متاحة للمنتخبين للتأهل لكأس العالم.