أخضر 19 يدشن معسكره تحت زخات المطر  بأنونيسيا

البلاد- وكالات

افتتح منتخبنا الوطني تحت 19 عامًا اليوم الخميس معسكره الإعدادي في إندونيسيا الذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، والمقام استكمالًا للمرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي التحضيري للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا.

وأجرى المنتخب الوطني مساء أمس أولى تدريباته في مدينة بوجور الإندونيسية التي يقيم بها معسكره الإعدادي، تحت اشراف المدير الفني خالد العطوي، حيث بدأت بتمارين التمرير والتحرك، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، واختتمت الحصة التدريبية التي أقيمت تحت زخات المطر بتمارين التنشيط الهجومي عبر جمل تكتيكية.

يذكر أن المدير الفني للمنتخب خالد العطوي قد استدعى (26) لاعبًا لمعسكر الرياض والذي جاء ضمن الفترة الأولى من المرحلة الرابعة لبرنامج الإعداد، وجاءت أسماؤهم على النحو التالي: عبدالرحمن الشمري، وفراس البريكان، وفرج الغشيان، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس (من نادي النصر)، وسالم السليم، ومنصور البيشي، ونواف الغامدي، ونواف شراحيلي، ووليد الأحمد (من نادي الهلال)، وتركي العمار، وحسان تمبكتي، وعبدالله الحمدان، ومحمد الدوسري (من نادي الشباب)، وحمد اليامي، وخالد الغنام، وخليفة الدوسري، وعبدالمحسن القحطاني (من نادي القادسية)، وحازم الزهراني، وسعود عبدالحميد (من نادي الاتحاد)، وإبراهيم محنشي، وحامد الغامدي (من نادي الاتفاق)، ومهند الشنقيطي (من نادي أحد)، وصافي الزقرتي (من النادي الأهلي)، ومخير الرشيدي (من نادي الفيحاء)، وعبدالعزيز الضويحي (من نادي النجمة).

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا يأتي في المجموعة الرابعة إلى جوار منتخبات طاجيكستان والصين وماليزيا ضمن بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 بإندونيسيا، التي ستنطلق منافساتها في الثامن عشر من شهر أكتوبر الجاري.