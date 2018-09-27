أخضر 19 يفتتح معسكر الرياض

الرياض- البلاد

افتتح المنتخب الوطني تحت 19 عامًا تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المُقام في الرياض، والممتد حتى الثاني من شهر أكتوبر المقبل، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء أمس، حصتهم التدريبية الأولى على الملعب الرديف لإستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي، والتي بدأت بتمارين على التمرير والتحرك، أعقبها العمل على تطوير الهجوم عن طريق الأطراف، واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب تم العمل فيها على الجمل التكتيكية الهجومية.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم على فترتين صباحية ومسائية ضمن معسكره بالرياض. الجدير بالذكر أن بعثة الأخضر ستغادر في الثالث من شهر أكتوبر المقبل إلى جاكرتا لاستكمال المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد للمشاركة في كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 التي تنطلق منافساتها في الثامن عشر من الشهر ذاته.