أخضر 19 يواجه أستراليا وعينه على مونديال بولندا

البلاد- وكالات

يواجه منتخبنا الوطني السعودي تحت 19 عاماً نظيره منتخب أستراليا، وذلك في الثالثة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “باتريوت كاندرابهاغا” بمدينة بيكاسي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2018 في إندونيسيا، وبخلاف وصول الفائز إلى الدور نصف النهائي، فإنه سيضمن الوصول إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في بولندا.

وقد اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عاماً مساء أمس، تحضيراته لمواجهة منتخب أستراليا بحصة تدريبية على ملعب “ماديا” في العاصمة جاكرتا.

يذكر أن الأخضر الشاب تأهل للدور ربع النهائي بعد تصدره لمجموعته حينما حقق العلامة الكاملة بفوزه على منتخب ماليزيا في الجولة الأولى بنتيجة 2-1 وعلى منتخب الصين بنتيجة 1-0، وعلى منتخب طاجيكستان بنتيجة 3-1.