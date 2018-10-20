أخضر 19 يواجه ماليزيا في بداية مشواره بكأس آسيا

البلاد- وكالات

يفتتح منتخبنا الوطني تحت 19 عامًا اليوم، مشاركته في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا، بمواجهة منتخب ماليزيا، في اللقاء الذي يجمعهما تمام الرابعة مساءً بتوقيت إندونيسيا (الثانية عشرة مساءً بتوقيت المملكة) على ملعب باتريوت كاندرابهاغا في مدينة بيكاسي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة الآسيوية.

وتقرر أن يقود المباراة،الكوري الجنوبي كيم هي جون، والحكم المساعد الأول بارك كيون يونغ من كوريا الجنوبية، والحكم المساعد الثاني لاو مينغ ليونغ من هونغ كونغ، ومن أوزباكستان الحكم الرابع شيرزود كاسيموف.

وعلى الصعيد الميداني، اختتم الأخضر الشاب تحضيراته لمواجهة منتخب ماليزيا بحصة تدريبية مساء أمس على ملعب “Babek TNI” شرق العاصمة جاكرتا، وذلك تحت إشراف المدير الفني خالد العطوي الذي عمد إلى تطبيق تمارين على عدد من الجمل التكتيكية، أعقبها مران على الكرات العرضية دفاعيًا وهجوميًا.