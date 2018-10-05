أخضر  19 يواصل تحضيراته للآسيوية

البلاد- وكالات

واصل المنتخب الوطني تحت 19 عامًا، تحضيراته للمشاركة في بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 في إندونيسيا ، من خلال معسكره الإعدادي المقام في مدينة بوغور الإندونيسية، والذي يمتد حتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في البطولة.

وأجرى المنتخب الوطني أمس الجمعة حصته التدريبية على ملعب “بادجاجاران بوغور”، تحت اشراف المدير الفني خالد العطوي، والتي بدأت بتمرين دفاعي لاعب ضد لاعب، ولاعبين ضد لاعبين، أعقبها مناورة على نصف مساحة الملعب طُبّق فيها الضغط العكسي على الفريق المنافس، في حين تركّزت تمارين حرّاس المرمى تحت اشراف مدرب الحرّاس ماجد الغانم على التعامل مع الكرات العرضية بالإبعاد بقبضة اليد.

ويواصل المنتخب الوطني تدريباته يوم غدٍ السبت في حصتين صباحية ومسائية، ضمن معسكره بإندونيسيا.

الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني تحت 19 عامًا سيفتتح مشاركته في البطولة بمواجهة منتخب ماليزيا يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، في حين سيلاقي منتخب الصين يوم 23 من الشهر ذاته، ويختتم الأخضر مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب طاجيكستان يوم 26 أكتوبر.