أخضر 21 يستضيف نظيره الفلسطيني وديا

جدة- البلاد

يختتم منتخبنا الوطني تحت 21 عامًا، اليوم معسكره الإعدادي في جدة، والمُقام ضمن البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020. ويستضيف الأخضر على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في ختام معسكره، شقيقه منتخب فلسطين تمام السادسة والربع مساءً.

على الصعيد الميداني، عاود المنتخب الوطني أمس، تدريباته عقب المباراة الودية التي خاضها الجمعة الماضية أمام منتخب عمان، وبدأت الحصة التدريبية التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بتمارين لتطوير اللعب من وسط الملعب، أعقبها مران على الكرات الثابتة في الناحيتين الدفاعية والهجومية.

جدير بالذكر، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت المنتخب الوطني تحت 21 عامًا في المجموعة “الرابعة” إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف، وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستقام منافساتها في شهر مارس المقبل.