«أخوان أم فهد» في أبها

أبهاـ البلاد

سيكون مسرح المفتاحة على موعد مع أول مسرحية كوميدية يقدمها فنانو وفنانات من نجوم الكوميديا الخليجية، يومي ٢٦ و٢٧ يوليو عبر العرض المسرحي أخوان ام فهد، الذي يقدم بدعم من الهيئة العامة للترفيه وضمن مهرجان أبها يجمعنا بحضور الجنسين، وهو من بطولة هيا الشعيبي وسعاد علي ونورة العميري، ومجموعة من الفنانين والفنانات الصاعدين من السعودية أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في مثل هذه العروض.

يذكر أن محتوى المسرحية الكوميدية تتناول مواضيع متنوعة، بنكهة تشتت الإخوان وعقوق الوالدين، إضافة إلى الوطنية، وسبق أن تم عرض العمل في المنطقة الشرقية وتحديدا في الأحساء وحقق نجاحا كبيراً.