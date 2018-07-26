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«أخوان أم فهد» في أبها

كتبه Gamal salehaccess_time12 / ذو القعدة / 1439 هـ      26 يوليو 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أبهاـ البلاد

سيكون مسرح المفتاحة على موعد مع أول مسرحية كوميدية يقدمها فنانو وفنانات من نجوم الكوميديا الخليجية، يومي ٢٦ و٢٧ يوليو عبر العرض المسرحي أخوان ام فهد، الذي يقدم بدعم من الهيئة العامة للترفيه وضمن مهرجان أبها يجمعنا بحضور الجنسين، وهو من بطولة هيا الشعيبي وسعاد علي ونورة العميري، ومجموعة من الفنانين والفنانات الصاعدين من السعودية أتيحت لهم الفرصة للمشاركة في مثل هذه العروض.

يذكر أن محتوى المسرحية الكوميدية تتناول مواضيع متنوعة، بنكهة تشتت الإخوان وعقوق الوالدين، إضافة إلى الوطنية، وسبق أن تم عرض العمل في المنطقة الشرقية وتحديدا في الأحساء وحقق نجاحا كبيراً.

Gamal saleh

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