العدد 21800 31 ديسمبر 2016 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أداء الصلاة على الشهيد المالكي

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أداء الصلاة على الشهيد المالكي
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الداير بني مالك- واس

أدت جموع المصلين بمحافظة الداير بني مالك في منطقة جازان ، عقب صلاة الجمعة اليوم .

صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب شريف بن جابر المالكي.

الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .

وتقدم المصلين بجامع العزة ، محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني وقيادات قوة جازان .

وعقب الصلاة نقل الشمراني تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لذوي الشهيد.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

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التصنيف: محليات

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