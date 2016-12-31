أداء الصلاة على الشهيد المالكي
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الداير بني مالك- واس
أدت جموع المصلين بمحافظة الداير بني مالك في منطقة جازان ، عقب صلاة الجمعة اليوم .
صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب شريف بن جابر المالكي.
الذي استشهد مدافعاً عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي .
وتقدم المصلين بجامع العزة ، محافظ الداير بني مالك محمد بن هادي الشمراني وقيادات قوة جازان .
وعقب الصلاة نقل الشمراني تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان لذوي الشهيد.
سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
الوسوم:شهيد الواجب شريف المالكي
التصنيف: محليات
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