أداء صلاة الميت على الشهيد الربعي

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محايل – البلاد

أدت جموع المصلين في محافظة بارق , صلاة الميت على الجندي مفرح أحمد بن سالم الربعي ، أحد منسوبي حرس الحدود بالمنطقة الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي، وذلك بجامع شرق ربيعه .

وتقدم المصلين محافظ بارق يحي بن عبد الرحمن آل حموض وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة .

وعقب الصلاة قدم محافظ بارق بحضور قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء سفر الغامدي تعازي ومواساة القيادة الرشيدة – حفظها الله- وتعازي ومواساة سمو أمير منطقة عسير لوالد الشهيد وذويه، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم في ميدان الشرف وفي سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ الوطن والدفاع عن حدوده وترابه ومقدساته.