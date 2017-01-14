أداء صلاة الميت على شهيد الواجب الغزواني

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العيدابي – واس

أدى محافظ العيدابي بمنطقة جازان حسن بن حسين الحازمي مع جموع غفيرة من المصلين ، بعد صلاة الجمعة أمس، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول سلطان بن وجعان الغزواني أحد منسوبي القوات المسلحة ، وذلك بجامع أبي بكر الصديق بالمحافظة .

وكان الغزواني قد استشهد في ميدان العز والبطولة دفاعاً عن أمن وحدود الوطن والذود عن مقدساته ، أثناء مواجهة العدوان في الحد الجنوبي بمنطقة نجران .

ونقل محافظ العيدابي تعازي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد ـ حفظهم الله ـ وتعازي سمو أمير منطقة جازان لذوي الشهيد، داعيًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يتقبله من الشهداء، ويسكنه فسيح جناته.

كما عبّر ذوو الشهيد عن تقديرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة لتعزيتهم ومواساتهم لهم ، مؤكدين فخرهم باستشهاد أبنهم في ميدان الْعِزَّ والشرف دفاعًا عن الْوَطَن .