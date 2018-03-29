أداة جديدة تمنع تجسس فيسبوك

جدة ــ وكالات

على وقع الفضائح التي تلاحق فيسبوك، بتسريب بيان 50 مليونا، من مستخدميه، أطلق متصفح “فايرفوكس” أداة جديدة تحمل اسم “Facebook Container تعمل على منع موقع فيسبوك من تتبع مستخدميه خلال تصفحهم لمواقع أخرى.

ووفقا لموقع” techcrunch” التقني، فإن “فيسبوك” مثله كمثل أي موقع آخر يريد معرفة كل ما تقوم به عبر الإنترنت، حتى يتعرف أكثر على بياناتك الشخصية، ومن ثم يعرف كيفية استغلالها في الإعلانات.

وأكدت موزيلا فايرفوكس أن الأداة الجديدة تعد امتدادا لبرنامج “متصفح فايرفوكس الخاص” الذي يعمل على منع المواقع من تعقب خطواتك على الإنترنت، موضحة أن هذه الأداة ستجعلك تستخدم المواقع الأخرى بشكل طبيعي دون أن يتتبعك أحد.