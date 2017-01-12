العدد 21812 12 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أداة هاتفية لحل مشكلة (الثرثارين) في العمل

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أداة هاتفية لحل مشكلة (الثرثارين) في العمل
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واشنطن ــ وكالات

قريبا يمكن للتكنولوجيا الحديثة أن توفر حلا، يسمح للثرثارين بالتحدث على الهاتف، كما يشاؤون دون إزعاج غيرهم، خاصة في الأماكن العامة.جهاز “HUSHME”، أحد الأجهزة الرائدة في هذا المجال، تم تقديمه خلال معرض التكنولوجيا CES في لاس فيغاس، يشبه سماعات الرأس، إلا أنه يوضع على الفم بدلا من الأذنين.

وترتبط الأداة بالهاتف عن طريق خاصية “بلوتوث”، وتم تجهيزها بالميكروفونات وسماعات منفصلة. والغرض من الجهاز حماية خصوصية المتصل، وعدم إزعاج الآخرين في الأماكن العامة.

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