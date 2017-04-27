العدد 21919 29 ابريل 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أدبي الطائف يهدي الفيصل النسخة الأولى من كتاب “كيف نكون قدوة”

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أدبي الطائف يهدي الفيصل النسخة الأولى من كتاب “كيف نكون قدوة”
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أهدى رئيس مجلس إدارة نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد النسخة الأولى من كتاب “كيف نكون قدوة “.

الصادر عن النادي لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.

وذلك بحضور محافظ الطائف المكلف الأستاذ سعد بن مقبل الميموني .

جاء ذلك أثناء زيارة سمو الأمير خالد الفيصل لمعرض الجهات المشاركة في مشروع ملتقى مكة الثقافي( كيف نكون قدوة ) الذي نظمته محافظة الطائف .

وقدم الجعيد شرحا كاملا عن محتويات الكتاب الذي تضمن كلمات لعدد من المسؤولين والمثقفين.

وبحث متكامل عن القدوة ، أعده عدد من الباحثين المتخصصين يتناول أهمية القدوة وذكرها في القرآن الكريم والسنة النبوية وورودها في الأدب والشعر العربي.

إضافة إلى دليل ملتقى مكة الثقافي ودليل جوائز الملتقى .

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التصنيف: الثقافيـة

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