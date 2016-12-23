أدبي جدة يشارك بإصداراته في معرض جدة الدولي للكتاب

شارك عبر واتساب

شارك نادي جدة الثقافي الأدبي عبر جناح له في معرض الكتاب الدولي بجدة.

بما يزيد عن 350 عنوان أدبي في الشعر والقصة والرواية والدراسات الأدبية.

وما صدر عن مهرجاناته للرواية العربية والشعر العربي وتقديم البناء الثقافي والأدبي لزوار المعرض .

وهدف جناح النادي لتعزيز دور الهوية الثقافية والأدبية في تنمية الوحدة والانتماء الوطني للزائرين.

على أن يكون ملتقاً مفتوحاُ لجميع المثقفين والمثقفات القادمون من داخل وخارج مدينة جدة .

وعرف النادي خلال المعرض بتشجيعه للمواهب الأدبية وتوثيقه لأواصر الصلات مع الأدباء والمثقفين ودعم نتاجهم الأدبي والثقافي .

إلى جانب تقديمه للجديد من الإصدارات لهذا العام للزوار ، التي تتمثل في 10 إصدارات جديدة تضاف إلى إصداراته السابقة سواءً كانت أدبية أو نقدية أو فكرية أو دوريا