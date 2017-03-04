العدد 21864 05 مارس 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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أدبي جدة يطلق مبادرة (قدوة من بلادي)

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أدبي جدة يطلق مبادرة (قدوة من بلادي)
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جدة – البلاد

اطلق النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء 28 فبراير برنامج ” قدوة من بلادي ” ضمن ملتقى مكة المكرمة الثقافي “كيف نكون قدوة؟” .

ويسلط البرنامج الضوء على شخصيات وطنية ثقافية رائدة جمعت بين العمل الوطني أدباً وإدارة وإنجازاً وأسهمت بشكل ثري في بناء المشهد الثقافي والمحلي والعلمي للمملكة .

ويتناول البرنامج الجوانب التطبيقية التي يمكن أن تكون مثالاً للاحتذاء والاقتداء فضلاً عن إبراز المثقف القدوة الذي أسهم في المشهد الثقافي الوطني.

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التصنيف: الثقافيـة

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