أدبي جدة يطلق مبادرة (قدوة من بلادي)

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جدة – البلاد

اطلق النادي الأدبي الثقافي بجدة مساء 28 فبراير برنامج ” قدوة من بلادي ” ضمن ملتقى مكة المكرمة الثقافي “كيف نكون قدوة؟” .

ويسلط البرنامج الضوء على شخصيات وطنية ثقافية رائدة جمعت بين العمل الوطني أدباً وإدارة وإنجازاً وأسهمت بشكل ثري في بناء المشهد الثقافي والمحلي والعلمي للمملكة .

ويتناول البرنامج الجوانب التطبيقية التي يمكن أن تكون مثالاً للاحتذاء والاقتداء فضلاً عن إبراز المثقف القدوة الذي أسهم في المشهد الثقافي الوطني.