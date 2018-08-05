أدلاء المدينة تزور الحجاج المنومين

المدينة المنورة – محمد قاسم

ضمن مبادرة الخدمات الاجتماعية والإنسانية التي تقوم بها المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة قام رئيس مجلس الإدارة حاتم بن جعفر بالي وعضو المؤسسة للخدمات الإنسانية الدكتور احمد خليل وعضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الإشرافي فيصل سندي والعضو هشام مقلية المشرف على مغادرة الحجاج الفرادى ومنسق النقابة العامة للسيارات

و تركي الياس ومدير العلاقات العامة ومجاهد نور منسق العلاقات العامة قاموا عصر أمس بزيارة لمستشفى الملك فهد يرافقهم مدير المستشفى – هاني خرابة لزيارة الحجاج المنومين وقدموا لهم الهدايا وباقات الورود وتمنوا لهم الشفاء العاجل وأن يتمم الله لهم حجهم .

من جانبهم عبروا الحجاج المنومين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية من مسؤولين مثلكم ونشكر الحكومة السعودية على رعايتها لحجاج كافة .

وقال بالي ان متابعة حالة الحجاج الصحية هي من واجبات المؤسسة الأهلية للأدلاء وكذلك تقديم الرعاية لهم من خلال المستشفيات بالمدينة المنورة منذ قدومهم وحتى مغادرتهم إلى بلادهم بالتنسيق مع وزارة الصحة والتي تبذل جهودا جبارة لتقديم الرعاية الصحية لضيوف الرحمن .