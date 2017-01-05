أدلة أمريكية على قرصنة روسية ضد هيلاري

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واشنطن – رويترز

قال ثلاثة مسؤولين بالولايات المتحدة: إن أجهزة مخابرات أمريكية حصلت على ما تعتبرها أدلة قاطعة بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني، على أن روسيا سربت معلومات حصلت عليها عن طريق التسلل إلى أنظمة الكمبيوتر الخاصة باللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي لموقع ويكيليكس، عبر طرف ثالث.

وكان مسؤولون أمريكيون قد خلصوا قبل شهور، إلى أن أجهزة مخابرات روسية هي التي أصدرت توجيهات بتنفيذ عملية التسلل، لكنهم لم يكونوا واثقين من أنهم سيتمكنون من إثبات أن روسيا تحكمت في تسريب معلومات، أضرت بالمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون.

ويكتسب توقيت ظهور المعلومات الإضافية أهمية؛ لأن الرئيس باراك أوباما واجه انتقادات من حزبه الديمقراطي بشأن السبب وراء استغراق إدارته عدة شهور للرد على الهجوم الإلكتروني. كما دعت قيادات بمجلسي النواب والشيوخ إلى إجراء تحقيق.

في الوقت نفسه شكك الرئيس المنتخب دونالد ترامب في ما خلصت إليه أجهزة المخابرات الأمريكية، من أن روسيا حاولت مساعدته في الفوز بالانتخابات، وأضرت بفرص كلينتون. ونفت روسيا المزاعم باختراقها أنظمة كمبيوتر أمريكية.