أدلة جديدة تؤكد تورط إيران في تسليح الحوثيين

أكدت الأمم المتحدة تورط إيران في تزويد المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن بصواريخ بالستية وطائرات بلا طيار لديها خصائص مماثلة للأسلحة المصنعة في إيران.

وأوضحت لجنة الخبراء في تقرير سري قدّمته إلى مجلس الأمن وفق مابثته وكالة الأنباء الفرنسية

أن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن

بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015 .

ولفتت النظر إلى أن أسلحة استخدمتها المليشيات الحوثية وتم تحليلها مؤخراً بما في ذلك صواريخ

وطائرات بلا طيار , تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تُصنع في إيران.

وقال التقرير ” إنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، إلا أن المليشيات الحوثية تحصل على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار، مرجحًا أن تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني