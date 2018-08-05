أدلة جديدة تثبت تورط الحوثيين باستهداف المدنيين

أكد مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، أن استهداف الحوثيين لسوق السمك ومستشفى الثورة في الحديدة، وما نتج عنه من سقوط قتلى وجرحى مدنيين، هو انتهاك جسيم للقانون الإنساني الدولي من قبل الميليشيات الحوثية.

ودعا المركز، في بيان أصدره صباح اليوم الأحد، إلى ضرورة الالتزام الكامل بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشددًا على ضرورة العمل بتجنيب المدنيين في جميع المحافظات اليمنية آثار الصراع.

وأعرب عن تعازيه لأسر وذوي الضحايا، مؤكدًا استمراره في بذل كل الجهود وأقصى قدر من التعاون لإغاثة ومساعدة الشعب اليمني الشقيق بالتنسيق مع الحكومة اليمنية وقوات التحالف والمنظمات الإنسانية والإغاثية العاملة في اليمن.

‎وشدد على استمرار دعمه للجهود الإنسانية الدولية والإغاثية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، واستمرار العمل والتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بما في ذلك التعاون في مجال تبادل المعلومات لتأكيد صوابها وصحتها، الأمر الذي سيعزز من تواصلنا ويسهم في تحقيق نتائج إيجابية نحو إغاثة الشعب اليمني.

يُذكر أن التحالف بقيادة السعودية، أطلق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن بتاريخ 22 يناير 2018، وتم من خلالها تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2018، بـ 1.25 مليار دولار أمريكي من السعودية والإمارات والكويت.

وتضمنت الخطة إنشاء مركز إسناد العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن؛ لتنسيق العمل الإنساني داخل اليمن للتواصل وإجابة أسئلة واحتياجات المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن وتقديم الدعم للعاملين في مجال الإغاثة، كما تضمنت الخطة- أيضًا- عددًا من المبادرات لتحسين الوضع الإنساني في اليمن وتعزيز سبل إيصال وتوزيع المساعدات لجميع المدن والمحافظات اليمنية، من خلال عدد من المشروعات لتحسين الطرق والموانئ، وتزامنًا مع العمليات العسكرية في الحديدة أطلقت السعودية والإمارات خمس مبادرات لدعم الجهود الإنسانية في الحديدة عبر إطلاق جسر إغاثي (بحري، جوي، بري).