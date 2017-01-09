أدى لتأخر الرواتب خمسة أشهر .. الهيئة المالية تشعل الخلاف بين فيصل بن خالد والمرزوقي

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البلاد – خاص

كشفت مصادر مطلعة داخل اروقة النادي الاهلي أن هناك اختلافا في وجهات النظر تطور الى خلاف بين رئيس الهيئة المالية بالنادي الأمير فيصل بن خالد ورئيس مجلس الإدارة أحمد المرزوقي

حيث بدأ الاختلاف من خلال تهميش الهيئة المالية لرئيس النادي والاكتفاء بإبلاغه عن طريق عضو الهيئة مروان دفتردار بما قررته وهو ما رفضه المرزوقي مطالباً بالغاء الهيئة وقيامه هو بالاشراف عليها ضمن مهامه كرئيس للنادي ليلاقي ذلك رفضا من الامير فيصل.

هذا الخلاف دفع ثمنه النادي حيث وصلت الرواتب المتأخرة الى خمسة أشهر مما سبب امتعاضا من جميع منسوبي النادي لاعبين واداريين وعاملين.

هذا الخلاف ليس وليد اليوم إنما هو امتداد لرفض المرزوقي في وقت سابق لقرار الهيئة باعادة هيكلة الرواتب والمكافآت والذي انفردت به (البلاد) في سابقا تحت عنوان “المرزوقي والطويل يرفضان مقترح دفتردار بتعديل نظام المكافآت”.