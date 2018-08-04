أرامكو : استئناف نقل شحنات النفط الخام عبر باب المندب

أكدت حرصها على متابعة وتقييم الوضع الراهن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

أعلنت أرامكو السعودية استئناف نقل شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب، وبشكل فوري.

جاء ذلك بعد تصريح معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، باستئناف عمليات النقل بناء على تأكيد قوات التحالف المشتركة لاستعادة الشرعية في اليمن اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار حرية حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية في المضيق وجنوب البحر الأحمر.

وتحرص الشركة على متابعة وتقييم الوضع الراهن بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة

واتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وموثوقية الإمدادات لعملائها من خلال شبكتها الممتدة

التي تتمتع بمرونة تصدير النفط الخام من عدة موانئ، إضافة إلى حرصها على البيئة

وأمن وسلامة الناقلات وطواقمها، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان ذلك.