أرامكو تخطط لإتمام صفقة لشراء حصة في سابك

أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن اتجاهها لإكمال صفقة لشراء حصة في شركة سابك، وتأتي الصفقة المحتملة في إطار أهداف صندوق الاستثمارات العامة إلى إيجاد قيمة مضافة للاقتصاد الوطني بالاستثمار في كيانات ناشئة تنمو لتصبح مؤسسات وطنية عملاقة.

وأوضح المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو في تصريح إعلامي، أن الشركة لا زالت في مراحل مبكرة جدا من مباحثات شراء حصة في سابك، مضيفاً أنه سيتم تحديد الإطار الزمني للصفقة بعد التوصل لاتفاق نهائي.

وأوضح الناصر، أن الاتفاق على إتمام صفقة سابك سيؤثر على الإطار الزمني لطرح أرامكو للاكتتاب، مبيناً أن الصفقة ستنعكس إيجاباً على عوائد الشركة.

وأكد الناصر، أن مناقشات الصفقة ستأخذ إجراءاتها بما ينسجم مع أنظمة هيئة سوق المال.