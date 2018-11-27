اقتصاد

“أرامكو” تخطط لاستثمار 150 مليار دولار في الغاز على مدى 10 سنوات

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time17 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      27 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
قالت أرامكو اليوم الثلاثاء إن برنامجها للغاز سيستقطب استثمارات قيمتها 150 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة مع نمو الإنتاج إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية يوميا من 14 مليارا في الوقت الحالي.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي للشركة خلال مؤتمر في دبي “لدينا أيضا موارد عالمية المستوى من الغاز غير التقليدي تتكامل سريعا مع مواردنا التقليدية الضخمة… حاليا لدينا 16 منصة حفر تركز على الغاز غير التقليدي وأكثر من 70 بئرا استُكملت هذا العام.”

وأضاف أن أرامكو تخطط لاستثمار 100 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة في الكيماويات عالميا، إضافة إلى استحواذات محتملة.

ibrahim

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