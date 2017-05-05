أرامكو تستحوذ على أكبر مصفاة نفط أميركية

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واشنطن ــ وكالات

استحوذت شركة النفط السعودية “أرامكو”، بشكل كامل على مصفاة نفط “بورت آرثر”، التي تعد الأكبر في الولايات المتحدة.

وقال بيان صادر عن شركة “شل” الهولندية التي كانت تملك نصف اسهم شركة “موتيفا انتربرايزس” المشغلة للمصفاة، إنه تم الانتهاء من إجراءات نقل ملكية حصتها في المصفاة إلى شركة “أرامكو” صاحبة النصف الآخر من أسهم الشركة.

وبذلك، استحوذت “أرامكو” بشكل كامل على المصفاة التي تقع في ولاية تكساس، وتبلغ طاقتها الإنتاجية ما معدله 600 ألف برميل يوميا، كما باتت تمتلك أيضا 24 محطة توزيع في المنطقة.

وكانت شل أعلنت في مارس الماضي، توصلها لاتفاق لبيع حصتها في “موتيفا انتربرايزس”، إلى شركة “أرامكو” بسعر 2.2 مليار.

ووفقاً لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، احتلت السعودية المركز الثاني العام الماضي بعد كندا، بين الدول التي تصدر النفط للولايات المتحدة.واستوردت الولايات المتحدة ما معدله 3.3 مليون برميل نفط يومياً من كندا، و1.1 مليون برميل نفط يومياً من السعودية.