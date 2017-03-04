أرامكو تسلط الضوء على برنامج السوق الإلكترونية

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الظهران-حمودالزهراني

استضافت أرامكو السعودية في الأول والثاني من مارس الجاري، اجتماعًا ضم كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط والغاز، وأبرز الخبراء في إدارة منظومة التوريد على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للتباحث وتبادل الرؤى والخبرات حول قطاع منظومة التوريد الذي بات ينمو بوتيرة متسارعة في المنطقة.

في مستهل أعمال الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة منظومات التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقِدَ في الخبر تحت عنوان “التميز في منظومة التوريد في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية”،

ألقى نائب الرئيس للمشتريات وإدارة منظومة الإمداد في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، كلمة حول عملية التحول في منظومات التوريد التي تهدف إلى تلبية متطلباتنا والمساعدة على تحقيق رؤية المملكة 2030، سعيًا لتعزيز الاستفادة من التقنيات المتطورة وتطبيق أفضل إجراءات توريد المواد.

وقال العبدالكريم: “لقد أضحى الدور الذي تضطلع به إدارات منظومات التوريد أكثر أهمية من ذي قبل، وينبغي علينا أن نشجع التوجه نحو تحسين كفاءة استهلاك الطاقة بشكل أفضل والتوصل إلى طرق جديدة لأداء الأعمال بشكل أفضل وبتكلفة اقتصادية، مع المحافظة في الوقت ذاته على مستويات أعلى من الجودة والكفاءة في التسليم والمساعدة على طرح تقنيات جديدة”.