أرامكو تسوق زيوت الأساس تحت علاماتها

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الرياض – البلاد

أعلنت أرامكو السعودية اعتزامها دخول السوق العالمية لزيوت الأساس ضمن جهودها لتحقيق أقصى قيمة من المنتجات النفطية، وذلك في إطار مساعي الشركة لتحقيق التكامل في قطاع التكرير والتسويق بالشركة،

حيث أن لأرامكو السعودية وجود قائم بالفعل في سوق زيوت الأساس من خلال مشاريعها المشتركة التي تعمل بشكل مستقل في مجال إنتاج زيت الأساس وتسويقه.

وقال نائب الرئيس للأعمال الدولية سعيد الحضرمي: ” نحن متفائلون بما سيسفر عنه طرح علاماتنا التجارية في سوق زيوت الأساس، ونعتزم تطوير استراتيجية الشركة الخاصة بزيوت الأساس مستفيدين من خبرات أرامكو السعودية الكبيرة في مجال النفط وسمعة منتجاتها عالية الجودة ومكانتها المرموقة في جميع أنحاء العالم .

وتسعى أرامكو السعودية إلى تحقيق المزيد من التعاون وتضافر الجهود بين الشركات المنتسبة لها من خلال تحقيق التبادل والترابط بين منتجات زيوت المحركات كما نجحت الشركة كذلك في تطوير زيوت محركات سيارات الركاب وفقًا لمواصفات الجمعية الفنية لصناعة زيوت التشحيم الأوروبية.