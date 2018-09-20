اقتصاد

“أرامكو” تطور محركات وقود بقدرات “هائلة”

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time8 / محرم / 1440 هـ      20 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
كشفت شركة أرامكو ، أنها تعمل على تنفيذ برامج بحثية لتطوير أنواع وقود ومحركات جديدة للسيارات، قادرة على المنافسة في الأسواق.
وقالت أرامكو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر، إنها وبالشراكة مع كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، تعمل على تنفيذ برامج بحثية تهدف إلى تطوير أنواع وقود ومحركات جديدة، قادرة على خلق مزايا تنافسية وبيئية هائلة.

وتابعت، أنها تشارك في الاجتماع الدولي للمحركات والوقود ومواد التشحيم في ألمانيا؛ حيث تستعرض الشركة مجموعة واسعة من تقنياتها المتطورة في مجال محركات الاحتراق الداخلي واحتجاز الكربون وتخزينه.

وأوضحت في إنفوجراف، أن تقنية احتجاز الانبعاثات الكربونية الخارجة من عوادم السيارات، تعتمد على احتواء هذه الانبعاثات لحظة خروجها من المصدر عبر نظام عادم حديث، يمكنه احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بالسيارة، ثم التخلص منه بطريقة مستدامة.

ibrahim

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