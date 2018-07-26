أرامكو: تعرض ناقلتين لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر

الرياض – الظهران -واس

أعلن معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح،أن المملكة ستعلّق جميع شحنات النفط الخام التي تمر عبر مضيق باب المندب وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت ، إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، مؤكدًا أن تهديدات الميليشيات الحوثية الإرهابية على ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وقال معاليه: أنه وحسب ما صرّح به المتحدث الرسمي لـ “تحالف دعم الشرعية في اليمن” تعرضت ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح الأربعاء (بتوقيت المملكة) بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وقد أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع، بحمد الله، أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر الذي كان -لا قدر الله- سيؤدي إلى كارثة بيئية، ويجري الآن سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي.

وبناءً على ما صرّح به معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أوضحت أرامكو السعودية أن ناقلتين من ناقلات النفط الخام العملاقة، تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري)، وتحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام العائد لأرامكو السعودية، تعرضتا لهجوم من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر صباح الأربعاء.

وقد أصيبت إحدى الناقلتين أثناء هذا الهجوم وتعرضت لأضرار طفيفة، ولم تقع، بحمدالله، أي إصابات أو حالات انسكاب للنفط الخام.

ومن أجل سلامة الناقلات وطواقمها، وتجنب حوادث انسكاب النفط الخام، علّقت أرامكو السعودية إرسال جميع شحنات النفط الخام عبر مضيق باب المندب إلى أن تصبح الملاحة خلال مضيق باب المندب آمنة، وذلك بشكلٍ فوري ومؤقت، حيث تقوم الشركة بتقييم الوضع الراهن لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتعد أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالميًا في مجال الطاقة والكيميائيات، وتنتج الشركة برميلًا واحدًا من كل ثمانية براميل من إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة.

وتضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز الاستقرار والنمو على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم.

وتقف ايران خلف تلك الاعتداءات ، والتهديد بتعطيل الملاحة الدولية في هذا الممر الدولي الاستراتيجي عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبى للبحر الأحمر الذى يمر خلاله – أكثر من 10٪ من حجم التجارة العالمية وأهمها النفط.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن قد أعلن في وقت سابق ، امس الأربعاء، أن ميليشيات الحوثي الإيرانية استهدفت ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر، مما ألحق بها أضرارا.وقال التحالف إن هناك: “محاوله هجوم إرهابي (حوثي/ إيراني) على ناقله نفط سعودية بالبحر الاحمر”.

وأوضح أن ناقله النفط تعرضت لأضرار بسيطة، مؤكدا أن الميليشيات كادت أن تتسبب في كارثة بيئة في البحر الأحمر.

وأكد التحالف أن الواقعة تؤكد استمرار تهديد الميليشيات الحوثية الإرهابية لحرية الملاحة والتجارة العالمية بالبحر الأحمر.