اقتصاد

أرامكو : تقرير «وول ستريت جورنال» حول السندات عار من الصحة

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time10 / ربيع اﻷول / 1440 هـ      20 نوفمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أكدت شركة أرامكو السعودية عدم صحة تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”، بشأن إصدارٍ محتملٍ للسندات.

وأوضحت الشركة أن التقرير عارٍ من الصحة، وأنها تتابع بصورة فاعلة استراتيجيتها لتعزيز محفظتها الاستثمارية من خلال الاستثمار بشكل أكبر في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، والبتروكيميائيات بشكلٍ خاص.

وقالت: يشمل ذلك المناقشات الجارية مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالاستحواذ على حصة استراتيجية محتملة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، فيما تجري حالياً دراسة جميع خيارات التمويل، بما في ذلك إصدار السندات، وستعلن الشركة عن أيّ إفصاحات ذات علاقة متى كان ذلك مناسباً.

ibrahim

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