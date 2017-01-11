أرامكو تقود 22 فعالية لدعم مبادرة “الله يعطيك خيرها”

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الدمام ــ البلاد

شاركت أرامكو ولجنة السلامة المرورية بالمنطقة الشرقية في 22 فعالية، ضمن الأنشطة التوعوية لمبادرة السياقة الآمنة “الله يعطيك خيرها”، خلال العام الماضي 2016؛ بهدف ترسيخ الوعي العام بقواعد السلامة المرورية في المجتمع بجميع محافظات المنطقة الشرقية ، وشملت هذه الفعاليات منسوبي الشركة وأسرهم ، مما كان له المردود الإيجابي في الحد من الحوادث، وتخفيض معدلات الوفيات والإعاقات.

وقد ثمن رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تفاعل الشركة الدائم مع مشروعات وبرامج جمعية الأطفال المعوقين، ودورها الرائد في إطلاق المبادرة الوطنية “الله يعطيك خيرها”، كراعٍ رئيسي للمبادرة للسنة الثالثة على التوالي.

وأكد سموه على أن ذلك يجسد نجاح شراكة جمعية الأطفال المعوقين، وهذا الصرح الاقتصادي الصناعي الوطني في التصدي لقضية مجتمعية حيوية، هي قضية الإعاقة من خلال العمل على تحجيم الحوادث المرورية، وتأثيرها السلبي إنسانياً واقتصادياً.

ووصف الأمير دعم ورعاية شركة أرامكو للمبادرة، بأنه يمثل صفحة جديدة في سجل حافل من التفاعل والمساندة للعمل الخيري والاجتماعي، بات نموذجاً لثقافة المسؤولية الاجتماعية .

وقد سجلت المبادرة الوطنية “الله يعطيك خيرها” التي تتبناها جمعية الأطفال المعوقين حضوراً متميزاً في المنطقة الشرقية منذ تدشينها في المنطقة، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ، وشاركت في العديد من الفعاليات والأنشطة بدعم من شركة أرامكو، ولجنة السلامة المرورية في المنطقة؛ حيث ساهمت في توعية كافة شرائح المجتمع بأهمية الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية؛ للتخفيف من الحوادث، وما ينتج عنها من أضرار بشرية واجتماعية واقتصادية، تتكبدها المملكة في كل عام.