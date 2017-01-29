“أرامكو” تمتلك 15 % من الاحتياطيات العالمية

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الخُبر – وكالات

أكدت مراجعة مستقلة لاحتياطيات النفط لدى “أرامكو”، بيانات الشركة السابقة، وذلك قبل الإدراج المزمع لأسهمها في السوق العام المقبل.

ومن المتوقع أن يصبح الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم، ويمثل أحد ركائز خطة الحكومة لتحقيق التحول في المملكة؛ عبر جذب الاستثمار، وتنويع موارد الاقتصاد، وتقليص اعتماده على النفط.

وبناء على احتياطيات تبلغ 265 مليار برميل، تحوي حقول أرامكو نحو 15% من الاحتياطيات العالمية المؤكدة. وأي دلائل على أن الاحتياطيات تفوق أو تقل بكثير عن هذا المستوى، قد تؤثر على القيمة السوقية للشركة في الإدراج.

وكانت مصادر في قطاع النفط، قد قالت: إن (أرامكو السعودية) أسندت إلى شركتين أمريكيتين رائدتين في مجال تقييم احتياطيات النفط، مهمة مراجعة محتوى ما لديها من احتياطيات في الوقت الذي تمضي فيه الشركة قدمًا نحو إدراج أسهم العام القادم ، ليكون الإدراج أكبر طرح عام أولي في العالم، وهو عنصر محوري في خطة المملكة، لإحداث نقلة من خلال جذب استثمارات، وتنويع الاقتصاد غير النفطي. ص8