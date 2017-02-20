“أرامكو” تناقش تعيين البنوك لإدارة الاكتتاب

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الرياض – البلاد

ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” نقلا عن مصادر لها، أن مجلس إدارة شركة “أرامكو السعودية” سيجتمع قريبا لمناقشة تعيين البنوك التي سيتم اختيارها لإدارة عملية الطرح.

وأشارت المصادر إلى أن “جي بي مورغان” و”مورغان ستانلي” و”إتش إس بي سي” مرشحون ليقوموا بدور المرتبين لعملية الطرح.

وبينت المصادر أن مجلس إدارة الشركة سيرفع بعدها خطة الطرح العام الأولي متضمنة تعيين البنوك إلى مجلس الوزراء.

وذكرت مصادر إعلامية مؤخرا ، أن “أرامكو” عينت “وايت آند كيس” لتقديم المشروة القانونية للطرح الأولي، كما اختارت بنك “مويلس آند كومباني” كمستشار لعملية الطرح.

وتقرر طرح حصة لا تزيد على 5 % من أرامكو للاكتتاب العام وبحد أقصى بحلول العام القادم 2018.