أرامكو توفد 200 عائلة أجنبية لمهرجان (تاريخية ينبع)

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ينبع – محمد جاب الله

نظمت شركة أرامكو السعودية زيارة لعدد من موظفيها الاجانب لمهرجان (تاريخية ينبع) للتعرف على تراث ينبع بحضور مائتي عائلة من امريكا واسكتلندا وبريطانيا والهند وجنوب افريقيا وكوريا وغيرها من الدول، بقيادة المهندس ايهاب ضليمي الذي تجول مع الوفد في ارجاء ساحة المهرجان وفعالياته.

وتجول الوفد في سوق الليل وملتقى بنات البلد وتعرفوا على التراث الينبعاوي واستمتعوا بمشاهدة فعاليات الملواح التي نفذتها خيمة الصقارة كما تجول الوفد في المعرض المصاحب للمهرجان, وشملت الزيارة سوق الليل واطلعوا على اكبر سوق نسائي شعبي بالمملكة.

وعبر الموظفون الاجانب عن سعادتهم بما شاهدوه من فعاليات وفقرات وقال “بريك ” من امريكا:” لقد انبهرت بما شاهدته في المهرجان والناس هنا ودودين وتعاملهم كان رائعا وسوف انقل ما شاهدته لأهلي وأصدقائي واتمنى انهم جميعا يحضروا الى هنا لمشاهدة هذا العمل الجميل وقد توقعت ان اجد عدم ترحيب بي الا انهم عكسوا لي الكرم السعودي”.

اما “جوردي وييك” من الهند فقال:” جميل جدا ما شاهدناه من تراث قديم وتعرفنا على طريقة حياة الاجداد ومناسباتهم من خلال التراث المعروض في فعاليات اللجنة النسائية وارتباطها بالماضي”.

وأبان المهندس ايهاب ضليمي ان الهدف من الزيارة هو تعريف الاجانب بموروث ابائنا واجدادنا ليتعرفوا على حياتهم وعلى طريقة المعمار القديم وشكله بعد الترميم مشيرا الى اهمية مثل هذه الزيارات لنقل ثقافاتنا وتاريخنا للخارج من خلال هذه الوفود التي ستنقل الصور والزيارات لأهاليهم وعبر معارفهم في مواقع التواصل الاجتماعي , اضافة لمشاهدة تجربة ارامكو السعودية في اعادة تأهيل المنطقة ودورها الحقيقي في المسئولية الاجتماعية .

يذكر ان شركة ارامكو ساهمت في مشروع المنطقة التاريخية ودعمت ترميم المنازل التراثية ,وذلك في اطار المسئولية الاجتماعية التي توليها الشركة اهتماما كبيرا وتحرص على تقديم الدعم والمساهمة في مختلف المجالات والاعمال بمحافظة ينبع وفي المملكة بشكل عام.

الجدير بالذكر ان مهرجان تاريخية ينبع والذي ينفذ لأول مرة يتضمن الفعاليات والفقرات المتنوعة والمعارض وخيمة الصقارة ومركاز التاريخية بالاضافة لانشطة الملتقى النسائي والتراث الينبعاوي ومسرح الطفل وسوق الليل وغيرها من الفعاليات والبرامج المتنوعة التي تستهدف كل شرائح المجتمع.