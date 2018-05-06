أرامكو توقع اتفاقيات مع 16 شركة لتصنيع أوعية الضغط

الظهران- البلاد

وسّعت شركة أرامكو السعودية برنامجها لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”، وتقوية علاقتها بالقطاع الصناعي المحلي، من خلال توقيع اتفاقيات شراء مع 16 شركة سعودية لتصنيع أوعية الضغط، بقيمة إجمالية تتجاوز 26 مليار ريال، خلال 10 سنوات.

وتؤكد الاتفاقيات التزام أرامكو السعودية بدعم وتعزيز دور الشركات المحلية، الصغيرة والمتوسطة، في برنامج اكتفاء، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، حيث ستركز اتفاقيات الشراء التي تم توقيعها مطلع مايو الجاري على قيام المصنّعين المحليين بتزويد أرامكو السعودية بأوعية الضغط، مما يمكن هذه الشركات من تطوير إمكاناتها وقدراتها التنافسية، كأحد أهداف برنامج “اكتفاء”.

وأثنى نائب الرئيس للشراء والإمداد في أرامكو السعودية، المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، على شركات التصنيع لتطويرها خطط عمل محكمة لتحقيق متطلبات برنامج اكتفاء، الهادفة إلى خلق المزيد من الوظائف للسعوديين، وإتاحة فرص أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في مجال تصنيع قطع أوعية الضغط،

داعياً الشركات المصنّعة للعمل جنبًا إلى جنب مع أرامكو السعودية بهدف زيادة نسبة السعودة بموجب هذه الاتفاقيات على جميع المستويات وفي جميع التخصصات ليشمل ذلك المهندسين واللحامين وغيرهم من العاملين ذوي المهارات الحرفية.