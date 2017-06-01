(أرامكو) توقع صفقة لصناعة السفن في المملكة

جدة – رويترز

أعلنت شركة “ارامكو” عن توقيع 3 مشروعات مشتركة مع شركات لإنشاء مجمع بحري لبناء السفن على الساحل الشرقي للمملكة في إطار خطة حكومية لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. ووقعت أرامكو اتفاقا مع الشركة السعودية للنقل البحري (بحري) وهيونداي الكورية الجنوبية للصناعات الثقيلة ولامبريل، وهي شركة هندسية مقرها الإمارات العربية المتحدة ومدرجة في بورصة لندن.

وكانت أرامكو وقعت مذكرة تفاهم بشأن المشروع في يناير 2016.

ولم تذكر ارامكو أي تفاصيل مالية تتعلق بالمشروع لكنها قالت من قبل إن تكلفته ستزيد على 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار). واوضحت أرامكو، عبر حسابها على موقع تويتر، ان مجمع الصناعات البحرية في رأس الخير سيعزز من نمو قطاعات الطاقة والإنشاءات والهندسة البحرية في المملكة وسيلبي متطلبات التصنيع والصيانة والإصلاح والتجديد الكامل لمنصات حفر النفط والغاز البحرية والخدمات المرتبطة بها.

وفي بيان منفصل، توقعت لامبريل بدء التشغيل الجزئي للمجمع في 2019 على ان يتم تشغيله بالكامل في عام 2022 ، مضيفة أن الحكومة السعودية ستمول نحو 3.5 مليار دولار من تكلفة المشروع التي قدرتها بواقع 5.2 مليار دولار.