أرامكو توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة لومونوسوف الروسية

وقّعت أرامكو السعودية لتقنية التنقيب والإنتاج، إحدى شركات أرامكو السعودية، مذكرة تفاهم مع جامعة لومونوسوف موسكو الحكومية الروسية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأبحاث المشتركة، وخاصة استكشاف أحدث الابتكارات في مجال التنقيب عن النفط الخام والغاز، على أن ينصب التركيز على تقنيات التنقيب والإنتاج.

وينفذ الطرفان، بموجب المذكرة، برامج ومشاريع تهدف إلى تطوير مواد متقدمة جديدة واستخدامها في قطاع النفط الخام والغاز، إلى جانب تطوير طرق وأساليب لجمع البيانات من المكامن وحقول النفط، وتحليلها وإعداد نماذج حاسوبية لها، كما سيعمل الطرفان على إنشاء مختبرات مشتركة، وعقد ندوات وورش عمل ومؤتمرات.

وأكد النائب الأعلى لرئيس التنقيب والإنتاج محمد يحيى القحطاني أن جامعة موسكو الحكومية تمتاز بتاريخها العريق ومكانتها الأكاديمية المرموقة، خاصة في تخصصات التنقيب والإنتاج المتقدمة، عادًا التعاون بين الشركات العاملة في قطاع الصناعة النفطية والقطاع الأكاديمي أمرًا جوهريًا في سبيل إيجاد حلول فاعلة تلبّي أولويات المجتمعات، وتعالج التحديات التي تواجهها، خاصة في هذه الفترة التي تمتاز بالتطور المتسارع في مجال التقنية والابتكار.

من جانبه أكد نائب عميد جامعة لومونوسوف الحكومية في موسكو أندري فيديانين،أن التعاون مع أرامكو السعودية سيُسهم في تنفيذ الأفكار النظرية وتطويرها إلى ابتكارات عملية، لافتًا إلى أن الجامعة ترحب بالتقدم المُحرز في الشراكة مع أرامكو السعودية، أكبر شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم، وأن توقيع مذكرة التفاهم ستعطي دفعة جديدة للتعاون بين الطرفين.