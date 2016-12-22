أرامكو و”برتامينا الإندونيسية” يوقعان اتفاقا لتطوير مشروع مشترك

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جدة ــ البلاد

وقعت “أرامكو”، وشركة النفط والغاز الوطنية الإندونيسية “برتامينا”، أمس الخميس، اتفاقية تطوير مشروع مشترك، لامتلاك وتطوير وتشغيل مصفاة “تشيلاتشاب” في جزيرة جاوة الوسطى في إندونيسيا.

وبحسب بيان صحافي من “أرامكو”، اتفقت الشركتان على هيكلة حصص الملكية في مصفاة تشيلاتشاب المطورة، وستمتلك “برتامينا” حصة تعادل 55% من إجمالي الأسهم، فيما ستمتلك الأولى 45%.

وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر: تسهم الاتفاقية الموقعة اليوم مع برتامينا في تعزيز مكانة شركتنا وتمكينها الاضطلاع بدور أكبر في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة في منطقة تعد من بين أسرع الاقتصادات النامية في العالم.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة برتامينا دوي سويتجيبتو: تمثل الاتفاقية الالتزام القوي من جانب الشركتين بتطوير وتقوية البنية التحتية لقطاع الطاقة في جميع أنحاء إندونيسيا، لا سيما في مشاريع المصافي.

وتندرج مصفاة تشيلاتشاب ضمن خطة التطوير العامة لمصافي برتامينا؛ ومن المقرر زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف برميل في اليوم، وهي مجهزة لمعالجة النفط العربي الخام الذي توفره أرامكو.

وانتهى المشروع في الوقت الحالي، من مرحلة تصميم المصفاة على أن تبدأ عملية اختيار جهات ترخيص التقنيات في وقت قريب. ومن المتوقع إنجاز أعمال التصميمات الهندسية الأساسية في الربع الأول من عام 2017.

ويمهد توقيع الاتفاقية الطريق للمشروع الذي تمت ترقيته للانتقال إلى مرحلة التصميم الهندسي في الربع الثاني من عام 2017، بينما يتوقع البدء في المشروع في 2021.