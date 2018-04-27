أرامكو وسابك ترسيان مشروع كيماويات على شركة أمريكية

الرياض – وكالات

ضمن برنامج التحول الوطني واهداف رؤية المملكة 2030،أرست شركتا أرامكو السعودية و”سابك” عقدًا على شركة (كي بي آر) الأمريكية، الرائدة عالميًا في مجال إدارة المشاريع وتقديم الخدمات المهنية والهندسية في قطاع الكيمياويات، وذلك لإدارة مشروع تحويل النفط الخام إلى كيمياويات، وتنفيذ الأعمال الهندسية والتصميمية الأوليةن وذلك في اطار الجهود الهادفة إلى تطوير قطاع تكرير ومعالجة وتسويق أكثر تنوعًا في المملكة .

وتأتي هذه الخطوة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية، و”سابك” في نوفمبر الماضي، للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من مشروع تحويل النفط الخام إلى كيميائيات.

ويسعى العقد الجديد إلى وضع اللمسات النهائية بخصوص نطاق المشروع، واختيار مزودي التقنية، وتحديث الجوانب الاقتصادية، وتنفيذ الأعمال الهندسية والتصاميم الأولية.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية المهندس أمين الناصر أن أرامكو ماضية في تنفيذ استراتيجياتنا وخططنا نحو المزيد من التكامل وإضافة القيمة، مضيفا: “إن إرساء عقد إدارة المشروع الثاني على شركة (كي بي آر) يشكّل خطوة أساس أخرى ضمن جهود السعودية لإعادة توجيه مواردها الطبيعية الضخمة والاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد من الصناعات الكيميائية.

وأضاف: “إنه مع دخول شركة (كي بي آر) إلى منظومة إدارة وتنفيذ هذا المشروع، فإن أرامكو السعودية و”سابك” على ثقة بأن الأطراف باتت في المكان المناسب ليمضي المشروع قدمًا في مراحله الأولى، فضلاً عن ثقتهما في المزيد من الاعتماد على المحتوى المحلي”. •أرامكو تدرس إنشاء مصنع جديد للبتروكيماويات في تكساس

من جهته قال نائب رئيس مجلس إدارة “سابك” الرئيس التنفيذي، يوسف بن عبد الله البنيان: “إن ترسية المشروع على شركة (كي بي آر) يُعد خطوة رئيسة إلى الأمام تقوم بها أرامكو السعودية و”سابك”، بهدف تطوير مجمع كبير للبتروكيميائيات، ودعم رؤية السعودية في إيجاد فرص العمل وابتكار تقنيات صناعية جديدة وتنويع مجموعة المنتجات”.

ويتوقع بحلول عام 2030 أن يُصبح هذا المجمع واحدًا من أهم المشاريع التي تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من تصدير النفط إلى تطوير منتجات صناعية عالية القيمة.