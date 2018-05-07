“أرامكو” و”مدن” توقعان مذكرة تفاهم لتنمية المدن الواعدة

وقعت أرامكو السعودية اليوم، مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” للتعاون المشترك بينهما في تمكين المجتمع المحلي، وتنمية المدن الواعدة، وتعزيز عمل المرأة في المدن الصناعية، إسهامًا في تحقيق رؤية المملكة 2030، وأهداف برنامج التحوّل الوطني 2020، وذلك في مقر الهيئة بالرياض.

وتهدف مذكرة التفاهم التي ووقعها كل من نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية، ناصر النفيسي، والمدير العام لـ “مدن”، المهندس خالد السالم، للمساهمة في تمكين الجانبين من تقديم مشاريع تنموية تُعزز اقتصاد المدن الواعدة، بالاستفادة من الموارد الطبيعية الغنيّة والميزات النسبية التي تختص بها مناطق المملكة المختلفة، إضافة إلى السعي نحو توطين الصناعات من خلال مشاريع تنموية ذات منتجات عالية الجودة تؤثر إيجاباً على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وخلق فرص عمل جديدة، وتطوير بيئة ملائمة لعمل المرأة، والأشخاص ذوي الإعاقة وذوي الدخل المحدود.

ونصت المذكرة أن تتولى أرامكو السعودية مهمة إعداد دراسات الجدوى وخطط العمل لإنشاء وتطوير المشاريع، وتحديد الشركاء المزمع التعاون معهم، وتقديم التصاميم المقترحة للمرافق اللازمة، فيما تقوم “مدن” بتوفير مواقع للمشاريع المقترحة في مدنها الصناعية، ومنحها الحوافز المناسبة، وتذليل جميع الصعوبات التي قد تعيق انطلاق أنشطتها.

وأوضح النفيسي أن توقيع المذكرة يأتي في إطار تضافر الجهود للمساهمة في إحداث تأثير إيجابي في تنمية مجتمعنا، وعمل شراكات تسهم في تمكين الفئات المجتمعية المستهدفة، وتوفير الخدمات والبنية التحتية، كالتدريب والتوظيف والآلات والمعدات اللازمة، مبيناً أن الاستراتيجيات الرئيسة للمواطنة في أرامكو السعودية، تقوم على مبدأ التمكين، من خلال مجموعة من المبادرات التي تنسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.

من جهته، أفاد المهندس السالم أن الاتفاقية مع أرامكو السعودية تأتي ضمن أهداف واستراتيجيات “مدن” في التعاون وخلق الشراكات الفعّالة مع القطاع العام والخاص، بما يعضِّد توجهها في القيام بدورها تجاه الوطن والمجتمع، وتعزيز مسؤوليتها الاجتماعية، كونها شريكًا رئيسًا في دعم مسيرة التنمية، والاقتصاد الوطني، وبما يدعم مساعيها للإسهام في انفاذ خطة برنامج التحول الوطني، وتحقيق رؤية المملكة 2030.

وبين أن الاتفاقية تسهم في توفير خدمات الشراكة المجتمعية وتعزيز الأثر المستدام، وتطوير خدمات الحضانة والعناية بأطفال المستفيدات، وأطفال العاملات بالمدن الصناعية، إضافة الى تقديم المساندة الفنيّة والاستشارية واللوجستية للمشاريع المنبثقة عن المذكّرة بالاستفادة من طاقم الخبراء والمختصين لدى الطرفين للبرامج والمبادرات والأنشطة المشتركة المنبثقة عنها.

وكانت أرامكو السعودية قد وقعت مؤخرًا عدة مذكرات تفاهم شملت، إنشاء مصنع للنسيج في مدينة حائل، وتدشين مركز قيطان للخياطة والتطريز في المنطقة الشرقية، وإنشاء مركز النعيرية للأسر المنتجة (عطاء).

وتتبنى “مدن” دعم العديد من الفعاليات وبرامج المسؤولية الاجتماعية، ترسيخا للقيم المجتمعية، كرعايتها لبرنامج الأسر المنتجة، وبرنامج “زيارات المدارس” للطلاب والطالبات في المملكة، وتنظيم حملات التبرع بالدم، والحملات التوعوية حول البيئة والسلامة المهنية والمرورية، وغيرها من المبادرات.