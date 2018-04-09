تكنولوجيا

أرباح لعبة Fortnite تتجاوز 15 مليون دولار بعد 20 يوماً من إطلاقها على متجر iOS

كتبه امينة حسنيaccess_time23 / رجب / 1439 هـ       9 أبريل 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
لعبة Fortnite

تصدرت لعبة Fortnite Battle Royale  الشهيرة السوق التقني بعد أيام قليلة من وجودها على منصة iOS.

حيث نجحت اللعبة في تحقيق أرباح ملحوظة وغير مسبوقة من عمليات الشراء داخل اللعبة حققت أكثر من 1.5 مليون دولار في أول ثلاث أيام فقط.

والآن بعد مرور 20 يوماً على اللعبة وإتاحتها على المتجر للجماهير منذ أيام قليلة، تجاوزت أرباحها 15 مليون دولار  وفقا لتقارير Sensor Tower، ساحقة جميع الأرقام السابقة في أي لعبة أخرى.

تم إطلاق Fortnite أول مرة على متجر App Store يوم 15 مارس الماضي.

ولم تكن اللعبة متاحة للتحميل المباشر ويمكن لعبها عن طريق الدعوة فقط.

والآن وبعد أن غادرت فورنيت رسمياً فترة الدعوة فقط وأصبحت متاحة للجماهير يوم 2 أبريل الماضي.

جنت الشركة في ذلك اليوم وحدة أرباح تجاوزت 1.8 مليون دولار . أكثر ثلاث مرات من معدل الأرباح اليومي للعبة البالغ 620 ألف دولار.

يتوقع الخبراء في Sensor Tower أن تستمر أرباح اللعبة في الزيادة خلال الأيام القادمة أيضا، حيث يبلغ عدد المستخدمين الآن 11 مليون مستخدم فقط.

Fortnite تحتل المراكز الأولى في مرات التحميل على متجر App Store:

كذلك احتلت اللعبة المراكز الأولى في مرات التحميل على متجر App Store كما يظهر في الرسومات البيانية، كما نجحت أيضا في التربع على قمة مخططات الأرباح.

تشير بيانات Sensor Tower إلى ظهور أسم Fortnite في أعلى 10 ألعاب ربحاً في 23 بلد، متفوقة على الألعاب الشهيرة مثل Candy Crush ، و Clash of Clans ، و Pokémon Go .

امينة حسني

كتب بواسطة

مهندسة الكترونيات، تهتم بجميع المستجدات في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبقي القارىء في اتصال دائم مع العالم الرقمي بكل ما فيه من خفايا وأمور جاذبة للمستخدم العربي.

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