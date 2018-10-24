أردوغان: المملكة اتخذت خطوة مهمة بشأن قضية خاشقجي وإيقاف المتهمين

انقرة ــ رويترز

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السعودية اتخذت خطوة مهمة بشأن قضية خاشقجي وإيقافها للمتهمين. وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امس الثلاثاء، تصريحات بخصوص قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزبه العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان.

كما أشار أردوغان إلى اتصاله بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واتفاقهما على تكوين فريق تحقيق سعودي تركي مشترك للتحقيق في القضية،

بدوره أشاد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، بالإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي – رحمه الله -. وأكد بأنها تصب في الإطار الذي يخدم مسار العدالة والكشف عن الحقيقة كاملة.

وقال في بيان أصدره مكتبه الإعلامي: إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – من شأنها أن تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتسهم في رد الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة، وهو الأمر الذي كان محل ترحيب الأشقاء العرب واجتماعهم على أن استقرار المملكة وسلامتها والتضامن معها، مسألة لا يصح أن تخضع للتردد تحت أي ظرف من الظروف.