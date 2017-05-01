أردوغان : تركيا وأمريكا والتحالف يمكنهم تحويل الرقة إلى (مقبرة)

شارك عبر واتساب

عواصم- وكالات

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان السبت ان تركيا والولايات المتحدة يمكنهما اذا وحدتا قواهما، تحويل الرقة، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش في سوريا، الى “مقبرة” .

وقال اردوغان في كلمة ألقاها في اسطنبول ان “أميركا الهائلة، والتحالف وتركيا قادرون على توحيد قواهم وتحويل الرقة الى مقبرة لداعش”.

ويزور الرئيس التركي الولايات المتحدة في منتصف مايو لعقد أول لقاء له مع الرئيس دونالد ترامب.

وتختلف واشنطن وأنقرة حول الاستراتيجية الواجب اعتمادها في سوريا حيث لا يزال تنظيم داعش يسيطر على مناطق واسعة.

وتدعم واشنطن وحدات حماية الشعب الكردي، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، تحالف من فصائل عربية وكردية مدعوم من واشنطن ويقاتل تنظيم داعش.

إلا أن تركيا تعتبر وحدات حماية الشعب الكردي امتدادا لحزب العمال الكردستاني، حركة التمرد المسلحة الناشطة منذ 1984 في تركيا والتي تصنفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون “إرهابية”.

ويعارض اردوغان أي مشاركة لوحدات حماية الشعب في هجوم لطرد تنظيم داعش من معقله في الرقة، وقال السبت إنه سيعرض على ترامب خلال لقائهما “وثائق” تثبت ارتباط وحدات حماية الشعب بحزب العمال الكردستاني.

واثارت تركيا استياء واشنطن بعد ان قصفت الثلاثاء مقر قيادة لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا ما أوقع 28 قتيلا على الاقل وشنت غارة جوية في العراق على مجموعة موالية للاكراد ما أسفر عن مقتل ستة عناصر من قوات كردية عراقية عرضا.

على صعيد آخر نشر الجيش الأمريكي قوات في منطقة الحدود بين تركيا وسوريا التي شهدت في الآونة الأخيرة تبادلا لإطلاق النار بين الجيش التركي ومقاتلين أكراد سوريين.

كما قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن وحدات حماية الشعب الكردي كانت ترافق تلك القوات الأمريكية التي كانت على متن عربات مدججة بالسلاح قرب منطقة الحدود.