أردوغان يعلن مقاطعة المنتجات الإلكترونية الأمريكية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده اتخذت إجراءات ضرورية بالنظر إلى وضع الاقتصاد.

وأضاف أردوغان أن تركيا “ستقاطع” المنتجات الإلكترونية الأميركية، ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا.

وقال في خطاب ألقاه في أنقرة “سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية”، مضيفا “إن كان لديهم الآيفون، فهناك في المقابل سامسونغ، كما لدينا فينوس وفيستل” في إشارة إلى أجهزة إلكترونية تصنع كوريا الجنوبية وتركيا.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد هبوط الليرة التركية لمستويات قياسية متدنية مقابل الدولار عند 7.22 ليرة لكل دولار، قبل أن تعود وتقلص هذه الخسائر أمس ومطلع تعاملات اليوم الثلاثاء.