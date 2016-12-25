أرقام جديدة في الجولة 14

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شهدت الجولة الرابعة عشرة من بطولة دوري جميل أرقامًا لأول مرة في الدوري، نستعرضها فيما يلي:

1- تلقى كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال، أول بطاقة طرد في مسيرته بدوري المحترفين منذ انضمامه لصفوف الفريق.

2- كما أنها أول بطاقة طرد يتلقاها لاعبو الهلال بشكل عام منذ بداية الدوري هذا الموسم.

3- سجل يحي الشهري، لاعب نادي النصر، أول أهدافه في الدوري بعد غياب 1129 دقيقة، حيث كانت آخر أهدافه في مرمى الفيصلي، في مارس الماضي.

4- تعادل الخليج مع الفيصلي لأول مرة في مبارياتهما بالدوري، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس، حيث سبق لهما أن التقيا 5 مرات في الدوري، حقق الأول الفوز في 4 مباريات مقابل فوز وحيد للفيصلي.