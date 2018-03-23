أزمة الجاسوس تتمدد .. والتشيك تستدعي سفير روسيا

عواصم ـ رويترز

استدعت وزارة الخارجية التشيكية سفير روسيا؛ بسبب ما وصفته بمزاعم موسكو بأن غاز الأعصاب الذي استخدم ضد عميل روسي مزدوج سابق وابنته في جنوب بريطانيا جاء من جمهورية التشيك.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: إنه “تم استدعاء سفير روسيا الاتحادية للحضور إلى الوزارة لتفسير الزعم الروسي بأن مادة نوفيتشوك التي استخدمت في هجوم سالزبري، ربما كان منشؤها جمهورية التشيك”.

وكان وزير الخارجية التشيكي مارتن ستروبنكي نفى تلك الاتهامات يوم السبت الماضي.

وتتهم بريطانيا موسكو باستخدام غاز الأعصاب نوفيتشوك، الذي يمكن استخدامه في الأغراض العسكرية، والذي يعود إلى العهد السوفيتي في هجوم على الجاسوس السابق سيرجي سكريبال وابنته اللذين يرقدان حاليا في حالة حرجة بالمستشفى. وتنفي روسيا الاتهام.