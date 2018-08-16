أزمة القس تتصاعد .. واشنطن تتوعد أنقرة بمزيد من العقوبات

عواصم ــ رويترز

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تحذر تركيا بأنها ستفرض عليها المزيد من العقوبات الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكي أندرو برانسون، في نزاع فاقم التوتر في العلاقات بين البلدين.

وجاءت الرسالة التحذيرية بعد يوم من اجتماع جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مع السفير التركي سردار كيليج، بشأن قضية القس الإنجيلي أندرو برانسون، حذر خلاله السفير من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض:”لم يحدث أي تقدم” حتى الآن بخصوص قضية برانسون، مضيفاً: “ستظل الإدارة حازمة للغاية في هذا الشأن.. الرئيس ملتزم مائة في المائة بإعادة القس برانسون إلى الوطن وإذا لم نشهد أي تحركات خلال بضعة أيام أو أسبوع فقد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات”.

وضاعف ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية، الأسبوع الماضي، ما أسهم في تراجع حاد في سعر العملة التركية (الليرة).

الى ذلك قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، عبر حسابه على تويتر أن بلاده قد رفعت الرسوم على بعض المنتجات الأميركية.

وكانت الجريدة الرسمية التركية قد ذكرت أن تركيا رفعت الرسوم الجمركية على واردات أميركية منها سيارات الركوب، والكحوليات، والتبغ.

ورفع المرسوم، الذي وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، الرسوم على سيارات الركوب 120%، وعلى المشروبات الكحولية 140%، وعلى التبغ 60%.

وزادت الرسوم أيضا على سلع منها مساحيق التجميل، والأرز، والفحم، بحسب رويترز.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق أن بلادة “ستقاطع” المنتجات الإلكترونية الأميركية، ردا على عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة على خلفية قضية القس الأميركي المحتجز في تركيا.

وقال في خطاب ألقاه في أنقرة “سنقاطع المنتجات الإلكترونية الأميركية”، مضيفا “إن كان لديهم الآيفون، فهناك في المقابل سامسونغ، كما لدينا فينوس وفيستل” في إشارة إلى أجهزة إلكترونية تصنع كوريا الجنوبية وتركيا.