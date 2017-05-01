أزمة في موناكو قبل لقاء السيدة العجوز

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إعداد- محمود العوضي

أعرب ليوناردو جارديم، المدير الفني لموناكو الفرنسي، عن خشيته من وجود أزمة تواجه الفريق قبل مباراة يوفنتوس، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. وأشار جارديم، إلى أن تيمو باكايوكو، لاعب خط الوسط ، قد غاب عن لقاء تولوز الذي انتهى بفوز موناكو 3/1 في الدوري؛ بسبب تعرضه لإصابة بكسر في الأنف،

موضحًا أنه أصيب في تدريبات الفريق ؛ نتيجة الاصطدام بزميله المدافع كاميل جليك. وقال المدرب: إن مشاركة باكايوكو أمام يوفنتوس لم يتحدد مصيرها بعد، مؤكدًا أن هناك محاولات لتصميم قناع خاص كي يرتديه اللاعب، لكنه يحتاج للتدرب به 3 أيام؛ حتى يتعود عليه في المباراة. يذكر أن مسؤولي موناكو يرفضون إجراء أي عملية جراحية لتيمو باكايوكو، خاصةً أن الفترة القادمة حاسمة للفريق في المنافسة على لقبي الدوري ودوري الأبطال.