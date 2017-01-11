أسبوع نشط يدعم الانضباط بتعليم عسير

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عسير – البلاد

تمكنت مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمنطقة عسير، من تحويل الأسبوع الجاري إلى أسبوع نشط ، من خلال تنفيذ حزمة من البرامج النوعية والأنشطة الطلابية ، التي جعلت من اليوم الدراسي أكثر فاعلية وحيوية.

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الأستاذ جلوي آل كركمان ، أن جميع المدارس تعمل لتحقيق نسبة عالية من الانضباط المدرسي ، وتمكين الطلاب والطالبات من الاستفادة من حضورهم للمدارس خلال هذا الأسبوع ، والاستفادة من اليوم الدراسي الكامل بالشكل المطلوب ، مثمنا لقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات جهودهم في تحقيق نسبة عالية من الانضباط ، ومقدرا لأولياء الأمور استشعارهم لأهمية انضباط أبنائهم وبناتهم .

وكانت عدد من المدارس نفذت مبادرات للاستفادة من أسبوع الانضباط المدرسي ، حيث فعلت مدارس الأندلس الأهلية برنامجا منوعا بعنوان ” الأسبوع النشط” ، والذي تضمن العناية بالمسار العلمي والمناهج الدراسية ، ومسابقة بعنوان ” النجم الأندلسي ” ، ويوما مفتوحا تضمن برامج ترفيهية منوعة ، إضافة إلى مسابقة ثقافية ، ودوري رياضي ، وخيمة ثقافية وأدبية ، وخصصت المدارس مجموعة من الهدايا القيمة للفصول والطلاب المتميزين في أسبوع الانضباط .

واعتمدت ابتدائية الذكر النموذجية خطة لتنشيط الأسبوع الحالي ،من خلال تكريم الفصل المثالي بشكل يومي ، إضافة إلى إقامة مجموعة من المنافسات الثقافية والرياضية ، وإقامة دورات متخصصة في الخط العربي.

وفي شأن متصل عمدت ابتدائية ومتوسطة تحفيظ القرآن الكريم للبنات بأحد رفيدة إلى إقامة مجموعة من البرامج خلال الأسبوع الحالي ، تضمنت تكريم بنات المرابطين والشهداء من خلال برنامج ” عيونكم على حدودنا وعيوننا على أبنائكم” .

إلى ذلك تواصل إدارة الإشراف التربوي جولاتها على المدارس ، بهدف دعم وتعزيز وتحفيز الميدان التربوي خلال الأسبوع الجاري ، وتقديم العون لقادة وقائدات المدارس ، وتذليل كافة العقبات في سبيل تنشيط الأسبوع الحالي ،وتحفيز الطلاب على الحضور.